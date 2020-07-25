Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про прогулянці

На фото дівчина позувала в топіку, знімаючи себе знизу. Нікітіна доповнила образ годинами і окулярами на голові, а сама дивилася в об'єктив камери. Завдяки сміливому ракурсі можна оцінити пишні форми красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пішли погуляємо як небудь?", - запропонував фанат Нікітіної. Дівчина в свою чергу відповіла: "У листуванні гуляти будемо?!".

Фанати нічого не змогли написати або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Промінь світла".

Повідомлялося, що актриси студії "Квартал 95" Валерія Товстолес і Катерина Нікітіна показали жаркий спільний танець.

Навіть під час карантину зірки "Жіночого кварталу" зустрічаються для репетицій. Так Катерина та Валерія вирішили разом влаштувати спекотні літні танці на камеру. Красуні вирішили, що удвох веселіше, і майже синхронно виконали запальний танець, під час якого потрясли видатними частинами свого тіла на радість шанувальникам.

Раніше ми писали, що відома українська актриса Катерина Нікітіна показала сміливий образ і розповіла про свою любов.

У ролику красуня позувала в шикарній сукні на подіумі. Нікітіна пройшлася на підборах і демонструвала всю себе.

Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" приголомшила змінами у зовнішності, фото

А ще Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" в топі і шортиках замріялась на даху

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Квартал 95" переборщила зі шпагатом, кадри конфузу



