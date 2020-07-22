Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала, как выглядит в черно-белых тонах
На фото красотка была в светлом топе и черном низе. Так как фото было в классических цветах, то невозможно понять цвет одежды. Волосы Никитина собрала в высокий хвост, а сама улыбалась на камеру. На фото легко можно оценить идеальный животик Екатерины, а также ее упругий бюст. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором кадре Никитина уже была в черной одежде и сидела в актовом зале. Все бы ничего, но у красотки появились усы, которые пририсовали фильтром. Кадр получился смешным и светлым.
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"Эти малышки могут стать лицом рекламы продукции для бриться. Наш проект стает мужественней", - написала Екатерина.
Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, но так и хочется сказать: "О, господи! Неотразима".
Ранее мы сообщали, что 22-летняя украинская гимнастка, актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина взбудоражила романтическим образом.
Девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала, судя по фону, на крыше высокого сооружения.
Екатерина предстала в облегающем сером топе и джинсовых шортиках, блеснув аппетитными формами.
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