Колишня солістка групи «Срібло» Ольгя Серябкіна показала літні знімки, зроблені під час відпочинку

Як передає Politeka.net, відома виконавиця пісень є володаркою струнких ніг і витонченою фігури, яку вона не втрачає можливості продемонструвати у всій красі на своїй сторінці в Instagram.

В цей раз ефектна брюнетка показала кадри, зроблені під час морських прогулянок на скутері.

Дівчина в чорних плавках і жилеті попозувала на водному мотоциклі, при цьому на одному з фото виставила напоказ свої довгі ноги, а на іншому - спокусливо присіла.

«Це затягує 🌊», - лаконічно підписала вона знімки.

Фанати одразу ж відреагували на свіжі фотографії, їхня увага була прикута до достоїнств Ольги.

«Заліковий горіх👍», «Нарешті фото без зайвого одягу😉», «Неймовірна», «Красуня», «Забери мене до себе😍😅»,«Це бомба, Оля» - пишуть в мережі.

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Зірка порадувала своїх шанувальників відвертим фото в джинсових шортиках. Фото знаменитості розлетілося по фан-груп. Так, в одній з них за 10 годин пост зібрав понад 2500 лайків.

На знімку співачка сиділа на кріслі, розставивши ніжки. Примітно, що на ній крім кофти в зірочку були незвичайні шорти - рвані, приоткрывшие види на пружні сідниці артистки.

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