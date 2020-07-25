Колишня солістка групи «Срібло» Ольгя Серябкіна показала літні знімки, зроблені під час відпочинку
Як передає Politeka.net, відома виконавиця пісень є володаркою струнких ніг і витонченою фігури, яку вона не втрачає можливості продемонструвати у всій красі на своїй сторінці в Instagram.
В цей раз ефектна брюнетка показала кадри, зроблені під час морських прогулянок на скутері.
Дівчина в чорних плавках і жилеті попозувала на водному мотоциклі, при цьому на одному з фото виставила напоказ свої довгі ноги, а на іншому - спокусливо присіла.
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«Це затягує 🌊», - лаконічно підписала вона знімки.
Фанати одразу ж відреагували на свіжі фотографії, їхня увага була прикута до достоїнств Ольги.
«Заліковий горіх👍», «Нарешті фото без зайвого одягу😉», «Неймовірна», «Красуня», «Забери мене до себе😍😅»,«Це бомба, Оля» - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна змусила шанувальників тремтіти.
Зірка порадувала своїх шанувальників відвертим фото в джинсових шортиках. Фото знаменитості розлетілося по фан-груп. Так, в одній з них за 10 годин пост зібрав понад 2500 лайків.
На знімку співачка сиділа на кріслі, розставивши ніжки. Примітно, що на ній крім кофти в зірочку були незвичайні шорти - рвані, приоткрывшие види на пружні сідниці артистки.
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