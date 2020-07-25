Бывшая солистка группы «Серебро» Ольгя Серябкина показала летние снимки, сделанные во время отдыха

Как передает Politeka.net, известная исполнительница песен является обладательницей стройных ног и точеной фигуры, которую она не упускает возможности продемонстрировать во всей красе на своей странице в Инстаграм.

В это раз эффектная брюнетка показала кадры, сделанные во время морских прогулок на скутере.

Девушка в черных плавках и жилете попозировала на водном мотоцикле, при этом на одном из фото выставила напоказ свои длинные ноги, а на другом - соблазнительно присела.

«Это затягивает 🌊», - лаконично подписала она снимки.

Фанаты тут же отреагировали на свежие фотографии, их внимание было приковано к достоинствам Ольги.

«Зачетный орех👍», «Наконец то фото без лишней одежды😉», «Невероятная», «Красотка», «Забери меня к себе😍😅»,«Это бомба, Оля» - пишут в сети.

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Звезда порадовала своих поклонников откровенным фото в джинсовых шортиках. Фото знаменитости разлетелось по фан-группам. Так, в одной из них за 10 часов пост собрал более 2500 лайков.

На снимке певица сидела на кресле, расставив ножки. Примечательно, что на ней кроме кофты в звездочку были необычные шорты - рваные, приоткрывшие виды на упругие ягодицы артистки.

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