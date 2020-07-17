Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", заставила поклонников трепетать

Звезда порадовала своих поклонников откровенным фото в джинсовых шортиках, пишет Politeka.net. Фото знаменитости разлетелось по фан-группам. Так, в одной из них за 10 часов пост собрал более 2500 лайков.

На снимке певица сидела на кресле, расставив ножки. Примечательно, что на ней кроме кофты в звездочку были необычные шорты - рваные, приоткрывшие виды на упругие ягодицы артистки.

Ольга смотрела через плечо в камеру, взгляд у нее был дерзким, а губы приоткрыты.

"На что вы в самую первую очередь обращаете внимание при знакомстве?)) Я на манеру общения, особенно, по отношению к себе)", - написали авторы поста.

"Тоже не манеру общения. Для меня всегда главное то что внутри, оболочка вообще не важна", "Всегда приятно, когда девушка красива, но и важно, что ещё у неё внутри! А то будешь перед ней распинаться, а она в ответ будет смотреть туповато", "Я на свои носки ..не раз подводили, то дырка, то орехи можно колоть", "Ну ты же вроде умная женщина, должна знать, что мужчины любят глазами, поэтому что показываешь за то и любят, извини, но интеллектом ты здесь не блещешь😍😉🤗", "ну ниже нужно было снять такую красоту", "а я на интеллект!это не значит что девушка должна знать все математические формулы))но хотя бы должна уметь связать 2 слова))", "Я тоже милая", "Супер попа для тверка💓💓💓", "Наездница...", "Глаза", "Твои глаза мне очень сильно нравятся 😎😎😎🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

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