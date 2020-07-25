Відома модель Демі Роуз показала себе на відпочинку

На фото Демі позує в червоному закритому купальнику з величезним декольте і оголеними стегнами. Волосся дівчина залишила розпущеним, а сама сіла на коліна, поки позувала на яхті на тлі моря. Завдяки цьому фото вийшло дуже гарячим і сонячним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Розмір що треба, заморська русалка".

Раніше ми повідомляли, що британська модель Демі Роуз блиснула неймовірною красою під час відпочинку з подружкою.

«Вечеря», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Роуз позує разом зі своєю подружкою, демонструючи розкішні форми. Знаменитість вирішила приміряти сукню з глибоким вирізом, який ефектно підкреслює розкішні форми красуні.

Повідомлялося, що британська модель Демі Роуз вирішила побавитися під час відпочинку і показала значні форми в тісному купальнику.

Так, на опублікованих кадрах Роуз відпочиває на яхті, демонструючи значні форми в крихітному купальнику. При цьому знаменитість елегантно посміхалася в камеру, прикривши обличчя окулярами.

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