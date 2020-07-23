Популярная модель Деми Роуз сняла кофту и восхитила идеальной фигурой

Известная инста-дива, которая прославилась в сети как «британская Кардашьян», поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых фото красотка позирует в стильном сиреневом спортивном костюме. Судя по всему, Роуз стало жарко в кофте с длинными рукавами посреди лета, поэтому она решила ее снять, однако под ней ничего не оказалось. Красотка повесила кофту на плечи, едва прикрывая внушительную грудь.

Деми дополнила свой наряд многочисленными кольцами на пальцах, а волосы оставила распущенными. На лице модели минимум макияжа, что делает ее образ более естественным.

Образ красотки получился по-настоящему дерзким и будоражащим воображение.

Поклонники Роуз не могли пройти мимо таких горячих кадров и засыпали ее комплиментами.

Ранее мы писали, что Роуз показала, в каком виде решила выйти "в свет" и тут же поразила всех, ведь появилась Деми на публике в одной сеточке вместо топа или майки.

Пикантности кадрами придает также и то, что позировала модель без лифчика и каких-либо деталей гардероба, что могли бы хоть чуточку скрыть выдающиеся формы знаменитости. К слову, скрывать достоинство Деми не любит, ведь благодаря формам она приобрела популярность в Инстаграм.

Напомним, знойная Деми Роуз пошалила на публике в одной сеточке вместо одежды.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз в тонкой сетке без белья померилась с подружкой "паспортами": одна сочнее другой.

Также Politeka писала, что бесстыжая Деми Роуз выставила напоказ необъятную прелесть в стрингах.