Известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе
На фото Деми позирует в красном закрытом купальнике с огромным декольте и оголенными бедрами. Волосы девушка оставила распущенными, а сама уселась на коленки, пока позировала на яхте на фоне моря. Благодаря этому фото вышло очень горячим и солнечным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Размер что надо, заморская русалка".
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Ранее мы сообщали, что британская модель Деми Роуз сверкнула невероятной красотой во время отдыха с подружкой.
«Ужин», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Роуз позирует вместе со своей подружкой, демонстрируя роскошные формы. Знаменитость решила примерить платье с глубоким вырезом, которое эффектно подчеркивает роскошные формы красотки.
Сообщалось, что британская модель Деми Роуз решила побаловаться во время отдыха и показала внушительные формы в тесном купальнике.
Так, на опубликованных кадрах Роуз отдыхает на яхте, демонстрируя внушительные формы в крохотном купальнике. При этом знаменитость элегантно улыбалась в камеру, прикрыв лицо очками.
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