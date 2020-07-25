Известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе

На фото Деми позирует в красном закрытом купальнике с огромным декольте и оголенными бедрами. Волосы девушка оставила распущенными, а сама уселась на коленки, пока позировала на яхте на фоне моря. Благодаря этому фото вышло очень горячим и солнечным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Размер что надо, заморская русалка".

Ранее мы сообщали, что британская модель Деми Роуз сверкнула невероятной красотой во время отдыха с подружкой.

«Ужин», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Роуз позирует вместе со своей подружкой, демонстрируя роскошные формы. Знаменитость решила примерить платье с глубоким вырезом, которое эффектно подчеркивает роскошные формы красотки.

Сообщалось, что британская модель Деми Роуз решила побаловаться во время отдыха и показала внушительные формы в тесном купальнике.

Так, на опубликованных кадрах Роуз отдыхает на яхте, демонстрируя внушительные формы в крохотном купальнике. При этом знаменитость элегантно улыбалась в камеру, прикрыв лицо очками.

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