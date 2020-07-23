Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала необъятные формы в одной сеточке

Модель каждый день делится новыми фото, рассказывает о своих буднях и хвастается рекламными роликами от компании с которой сотрудничает. В этот раз девушка показала, в каком виде решила выйти "в свет" и тут же поразила всех, ведь появилась Деми на публике в одной сеточке вместо топа или майки, сообщает Politeka.net.

Пикантности кадрами придает также и то, что позировала модель без лифчика и каких-либо деталей гардероба, что могли бы хоть чуточку скрыть выдающиеся формы знаменитости. К слову, скрывать достоинство Деми не любит, ведь благодаря формам она приобрела популярность в Инстаграм.

«Так счастлива быть дома. 🥰 Наслаждаюсь удивительной едой, видами и встречами с моими прекрасными друзьями. ❤️», - написала Деми под постом.

Фанаты сразу же ответили:

«Вау 🔥🔥🔥», «Драгоценная малышка, забудьте о приличиях❤️», «Возьми меня с собой!», «Лучшее свидание когда-либо 🔥🔥🔥🔥🔥», «Возьми меня, крошка», «Деми, как мы можем работать с тобой?», «Помоги мне кто-нибудь 😉 этот вид просто изумительный», «Хороший захват», «Могу ли я выйти за тебя замуж?», «Удивительная картина, дорогая ❤️».

Как известно, не так давно Деми удалось «отличиться». После того, как в СМИ появилась информация о том, что рэпер Tyga и Кайди Дженнер расстались, бывшая пассия рэпера Деми Роуз не стала медлить. Модель сразу же опубликовала в своем Instagram снимки в бикини, напомнив всем одну из сестер Кардашьян, и благодаря этому набрав еще большее количество поклонников.

После этого девушку часто с ними сравнивают и этот раз не стал исключением:

«Ты просто невероятная красавица❤️❤️❤️», «Я хочу выглядеть так», «Сочнее Кайли, вау🔥🔥🔥», «Хороший выстрел, просто бомбическая дамочка 😍😍😍😍», «Боже, ты сводишь с ума, такая модная🔥🔥🔥🔥😍», «Мне очень нравится, прямо как Кайли😍❤️», «Великолепная дорогая .. 💓», «Брю, кто это выглядит, она похожа на Кардашьян», «Ты очень горячая малышка».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами