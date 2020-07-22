Известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе

На фото Деми позировала в купальнике из прозрачной сеточки оранжевого цвета. Образ Роуз дополнила коротенькими шортами. Звезда улыбалась на камеру, а волосы оставила распущенными. Рядом можно увидеть подружку звезды, которая была в прозрачном топе. Фото вышло максимально жарким и соблазнительным, ведь на нем можно легко оценить пышный бюст красотки, которая его не скрывала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Ох, мамочки! Одна краше другой".

Сообщалось, что британская модель Деми Роуз, которую долго называли копией Ким Кардашьян, показала свою пятую точку во всей красе.

Девушка позировала, повернувшись спиной к камере. На ней были надеты черные стринги, а сверху – черная прозрачная накидка, которая не смогла ничего скрыть. Роуз специально выбрала этот ракурс, чтобы в самом выгодном свете показать свою главную гордость – аппетитную большую пятую точку.

Ранее мы сообщали, что британская супермодель Деми Роуз решила похвастаться нереальными изгибами в тесном мини-платье.

«Ночная леди», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Роуз позирует в дерзком мини-платье, принт которого напоминает змеиную кожу. Несмотря на это, поклонники буквально рассыпались в комментариях своему кумиру.

Напомним, пышногрудая Деми Роуз показала свои самые аппетитные ракурсы в супер-мини

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