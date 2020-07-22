Известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе
На фото Деми позировала в купальнике из прозрачной сеточки оранжевого цвета. Образ Роуз дополнила коротенькими шортами. Звезда улыбалась на камеру, а волосы оставила распущенными. Рядом можно увидеть подружку звезды, которая была в прозрачном топе. Фото вышло максимально жарким и соблазнительным, ведь на нем можно легко оценить пышный бюст красотки, которая его не скрывала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Ох, мамочки! Одна краше другой".
Кароль в блестящем мини-платье не смогла скрыть округлившийся животик: "Опять от Дана беременна?"
Подросший младший внук Пугачевой произвел фурор своей внешностью: «Красавчик хорош»
Запроданка Брежнева спела на родном языке и крупно опозорилась: "Да это же полный..."
Экс-холостяк Макс Михайлюк развлекся с молодой любовницей в машине: "Ух, какое коротенькое платье"
Сообщалось, что британская модель Деми Роуз, которую долго называли копией Ким Кардашьян, показала свою пятую точку во всей красе.
Девушка позировала, повернувшись спиной к камере. На ней были надеты черные стринги, а сверху – черная прозрачная накидка, которая не смогла ничего скрыть. Роуз специально выбрала этот ракурс, чтобы в самом выгодном свете показать свою главную гордость – аппетитную большую пятую точку.
Ранее мы сообщали, что британская супермодель Деми Роуз решила похвастаться нереальными изгибами в тесном мини-платье.
«Ночная леди», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Роуз позирует в дерзком мини-платье, принт которого напоминает змеиную кожу. Несмотря на это, поклонники буквально рассыпались в комментариях своему кумиру.
Напомним, пышногрудая Деми Роуз показала свои самые аппетитные ракурсы в супер-мини
А еще Politeka писала, что Горячая Деми Роуз выставила свое великолепие в крошечном бикини
Также Politeka сообщала, что знойная Деми Роуз посветила лишним в слишком тесном купальнике