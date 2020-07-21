Британская модель Деми Роуз, которую долго называли копией Ким Кардашьян, показала свою пятую точку во всей красе

Как передает Politeka.net, свежие фото модели появились на ее странице в Инстаграм. Девушка позировала, повернувшись спиной к камере. На ней были надеты черные стринги, а сверху – черная прозрачная накидка, которая не смогла ничего скрыть. Роуз специально выбрала этот ракурс, чтобы в самом выгодном свете показать свою главную гордость – аппетитную большую пятую точку. Судя по фото, модель уже может посоревноваться размерами ягодиц с самой Кардашьян.

На одном фото Роуз подняла голову вверх, что придало особой пикантности фото.

«Все, что она делает, это магия», - подписала фото Деми.

За час фото модели собрали более 140 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Вы сами - волшебная палочка», «Привет, красавица, как ты?», «Я не могу оторвать глаз», «Мир круглый», «Богиня Деми», «Слишком горячо», «Как сладко», «Вот это размерчик!», «Ого, какая», - пишут пользователи сети.

Как известно, Деми Роуз не стесняется показывать свои выдающиеся формы во всей красе. На одном из последних снимков она предстала в обтягивающем белом платье с необычным вырезом в районе груди. Наряд обнажил пикантную часть тела красавицы.

Напомним, что фигуристая Деми Роуз едва не разорвала купальник внушительными формами: "божественная красота".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Деми Роуз показала свои самые аппетитные ракурсы в супер-мини: «Сладкая загадка».

Также Politeka писала, что горячая Деми Роуз выставила свое великолепие в крошечном бикини: «Кукла мечты».