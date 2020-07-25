37-річний російський співак, Сергій Лазарєв порадував фанатів сімейним фото зі старшою дитиною
Як відомо, співак виховує шестирічного сина Микиту і дворічну дочку Анну самостійно - хто мама дітей, є таємницею, яку артист ретельно оберігає.
Так, Лазарєв, якому приписують роман з українською співачкою Ані Лорак, виставив у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, передає Politeka.net.
На знімку щасливий батько позує разом з сином на металевій драбині - здається, ніби в якомусь закутку. Лазарєв став на кілька сходинок нижче. На ньому персиковий реглан, джинси і білі кросівки. Сонцезахисні окуляри і великий годинник на руці доповнили образ. В такому ж стилі постав і Микита. Білявий хлопчик був у синій футболці, темній джинсовій куртці і такого ж кольору джинсах, а також білих кросівках з чорними смугами.
Батько й син щиро посміхнулися в камеру, розтопивши, напевно, мільйони жіночих сердець.
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"❤️#Лазарєви #сергейлазарєв #НикитаСергеевич #папаСин". - підписав фото Лазарєв.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Не обійшлося без традиційних питань про мати малюків.
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"Вам теж набридли люди «А ДЕ МАТУСЯ? ВОНИ ШО СУРОГАТНІ? ПОКАЖІТЬ МАМУ! ДІТЯМ МАМА ПОТРІБНА». Яке Ваше діло, люди? Просто без вазеліну в будь-яку...залізуть зі своєю думкою"
"Коля Басков напевно наступний хто обзаведеться дітьми своєрідним способом, як люди нетрадиційної орієнтації Кіркоров, Лазарєв і т. д.
Нагадаємо, зухвала Ані Лорак вразила зовнішністю в обтягуючому костюмі: "Лазарєв не встоїть".
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