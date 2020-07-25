37-річний російський співак, Сергій Лазарєв порадував фанатів сімейним фото зі старшою дитиною

Як відомо, співак виховує шестирічного сина Микиту і дворічну дочку Анну самостійно - хто мама дітей, є таємницею, яку артист ретельно оберігає.

Так, Лазарєв, якому приписують роман з українською співачкою Ані Лорак, виставив у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, передає Politeka.net.

На знімку щасливий батько позує разом з сином на металевій драбині - здається, ніби в якомусь закутку. Лазарєв став на кілька сходинок нижче. На ньому персиковий реглан, джинси і білі кросівки. Сонцезахисні окуляри і великий годинник на руці доповнили образ. В такому ж стилі постав і Микита. Білявий хлопчик був у синій футболці, темній джинсовій куртці і такого ж кольору джинсах, а також білих кросівках з чорними смугами.

Батько й син щиро посміхнулися в камеру, розтопивши, напевно, мільйони жіночих сердець.

"❤️#Лазарєви #сергейлазарєв #НикитаСергеевич #папаСин". - підписав фото Лазарєв.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Не обійшлося без традиційних питань про мати малюків.

"Ой, крутиши!!!🔥🔥🔥"

"Який же Нікітос, вже дорослий🤗 Класні!😎😎👍🏼"

"прощайте дівчата"

"Мати є у цих дітей, або вони сурогатні?"

"Маму свого синочка покажи!"

"Викрадачі сердець💔"

"А вам не здається, що Нікітос красивіше тата?😊"

"Вам теж набридли люди «А ДЕ МАТУСЯ? ВОНИ ШО СУРОГАТНІ? ПОКАЖІТЬ МАМУ! ДІТЯМ МАМА ПОТРІБНА». Яке Ваше діло, люди? Просто без вазеліну в будь-яку...залізуть зі своєю думкою"

"Коля Басков напевно наступний хто обзаведеться дітьми своєрідним способом, як люди нетрадиційної орієнтації Кіркоров, Лазарєв і т. д.

Нагадаємо, зухвала Ані Лорак вразила зовнішністю в обтягуючому костюмі: "Лазарєв не встоїть".

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