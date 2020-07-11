Популярная певица Ани Лорак примерила новый горячий образ
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новую серию фото на своей странице в Instagram.
На опубликованных фото Ани Лорак позирует возле двери гаража, подставив лицо лучам солнца. Знаменитость надела солнцезащитные очки, а также плотный серый костюм с ремнем на талии. Наряд придал внешности певицы пикантности благодаря вырезу на груди и обнаженным щиколоткам. На ноги она обула открытые туфли на высокой платформе. Перед такой красавицей даже Сергей Лазарев не устоит, которому приписывают роман с Ани Лорак.
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Пользователи социальной сети оценили внешний вид исполнительницы и оставили много комментариев:
"На стиле, как всегда 💥"; "Красотка❤️"; "Красавица 😍😍😍"; "Вы чудесная"; "Как всегда бесподобно"; "Господи, какая же стильная 😍 хорошего вечера!! ❤️"; "Два солнышка светят😻❤"; "Самая лучшая, прекрасная, спасибо что радуешь 🤗❤️❤️ нас. Крепкого здоровья желаю Вам"; "Как мы скучали за новыми фото 😍 Спасибо Каролиночка что порадовали такой красотой😍Хорошего Вам настроения и прекрасного вечера!😘
Люблю очень😍😘"; "Очень нравится ваш стиль. Вы всегда прекрасно выглядите! Пример для подражания".
Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева.
Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале.
Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото.