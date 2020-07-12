Популярный российский певец Сергей Лазарев свел поклонниц с ума новым эмоциональным фото

Артист, которому многие приписывают роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился в своем Инстаграм черно-белой фотографией со своей фотосессии. Об этом пишет Politeka.net.

На атмосферном снимке Лазарев позирует крупным планом, пристально глядя в камеру. Черно-белая обработка делает его лицо особенно выразительным. Певца окружает множество рук, которые тянутся к его лицу. Как отмечают люди в комментариях, руки выглядят мужскими.

«В эпицентре», - подписал фото Лазарев.

Этот снимок стал обложкой к одноименному альбому певца. Поклонники бурно обсуждают его в комментариях к посту.

«В эпицентре мужских рук...почему не по всему телу? Было бы эпичнее», «Тоже бы потрогать», «А руки-то мужские», «Задолбали Серегу», «Очень красивая обложка, стильная», «Шикарное фото. Шикарный Серёжа. Шикарный альбом», - пишут люди.

До этого мы писали, что Лазарев восхитил свежим кадром с отпуска. На своей странице в Инстаграм певец опубликовал фото, на котором он плавал в море.

Судя по всему, артист коротал время в открытом море, так как он набросил на себя спасательный круг. Лазарев широко улыбался, выглядел счастливым и радостным.

Стоит отметить, что в кадр попало подкачанное тело певца.

«Солнца, любви, счастья!», - подписал снимок Лазарев.

Напомним, дерзкая Ани Лорак поразила внешностью в обтягивающем костюме: "Лазарев не устоит".

Как сообщала Politeka, довольный «любовник» Ани Лорак посветил обнаженным телом на отдыхе: «Боже, что за...».

Также Politeka писала, что раздетый "любовник" Ани Лорак с Чеховой показали незабываемые утехи в Сочи.