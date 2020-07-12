Популярный российский певец Сергей Лазарев свел поклонниц с ума новым эмоциональным фото
Артист, которому многие приписывают роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился в своем Инстаграм черно-белой фотографией со своей фотосессии. Об этом пишет Politeka.net.
На атмосферном снимке Лазарев позирует крупным планом, пристально глядя в камеру. Черно-белая обработка делает его лицо особенно выразительным. Певца окружает множество рук, которые тянутся к его лицу. Как отмечают люди в комментариях, руки выглядят мужскими.
«В эпицентре», - подписал фото Лазарев.
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Этот снимок стал обложкой к одноименному альбому певца. Поклонники бурно обсуждают его в комментариях к посту.
«В эпицентре мужских рук...почему не по всему телу? Было бы эпичнее», «Тоже бы потрогать», «А руки-то мужские», «Задолбали Серегу», «Очень красивая обложка, стильная», «Шикарное фото. Шикарный Серёжа. Шикарный альбом», - пишут люди.
До этого мы писали, что Лазарев восхитил свежим кадром с отпуска. На своей странице в Инстаграм певец опубликовал фото, на котором он плавал в море.
Судя по всему, артист коротал время в открытом море, так как он набросил на себя спасательный круг. Лазарев широко улыбался, выглядел счастливым и радостным.
Стоит отметить, что в кадр попало подкачанное тело певца.
«Солнца, любви, счастья!», - подписал снимок Лазарев.
Напомним, дерзкая Ани Лорак поразила внешностью в обтягивающем костюме: "Лазарев не устоит".
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