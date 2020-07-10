37-летний российский исполнитель Сергей Лазарев восхитил свежим кадром с отпуска
На своей странице в Инстаграм певец опубликовал фото, на котором он плавал в море, передает Politeka.net. Судя по всему, артист коротал время в открытом море, так как он набросил на себя спасательный круг. Лазарев широко улыбался, выглядел счастливым и радостным.
Стоит отметить, что в кадр попало подкачанное тело певца.
«Солнца, любви, счастья!», - подписал снимок Лазарев.
За час его фото собрало более 45 тысяч лайков. Не сдержалась певица Анна Семенович и тоже поставила сердечко под постом коллеги. В комментариях ему оставили массу приятных слов.
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«Круто!», «Красавчик! Завидую, что на море купаетесь», «Вай. Какая милая и красивая улыбка, я просто не могу отвести взгляда от вас», «Сколько радости в одном кадре», «Спасибо! И вам побольше таких солнечных и счастливых дней! Вы заслуживаете их как никто другой!», «Дельфины были супер!», «Ах! Красавчик», "Боже, что за солнышко купается", - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что часом ранее Лазарев презентовал свою новую песню «Я не могу молчать». Артист назвал эту песню своим летним хитом.
«Любовь- чувство, знакомое каждому! Когда влюблен, хочется об этом кричать на весь мир!!! Пусть эта песня станет песней вашего лета!», - заявил Лазарев.
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Напомним, что Сергей Лазарев похвастался элитным отдыхом, горячие кадры попали в сеть: "Ляпота".
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