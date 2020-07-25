Американська модель Емілі Ратаковскі похвалилася спокусливими вигинами в короткій кофті

Як передає Politeka.net, фотографія зірки з'явилася на її фан-сторінці. Емілі зробила фотографію в дзеркалі. Вона одягла широкі об'ємні штани, які ледве трималися на стегнах. Наверх модель одягла коротку обтягуючу кофту, яку розстебнула до половини. Красуня не стала надягати нижню білизну, давши шанувальникам можливість розгледіти її принади, які виглядали трохи знизу.

Варто відзначити, що Ратаковскі дуже любить такого роду фото. Вона часто одягає укорочені кофти і топи, знизу яких визирають її пишні груди. Так, нещодавно модель блиснула молодим тілом в білих трусиках і широкому топі. На фото можна чудово розгледіти спокусливі вигини і плоский животик красуні.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі поділилася жарким фото в купальнику. Дівчина вибрала ніжний жіночний купальник рожевого кольору. Вона сиділа біля басейну, повернувшись спиною до камери. Модель похвалилася своїми апетитними сідницями, прикрашеними тонкою тканиною.

Крім цього, нещодавно модель засвітилася в компанії супермоделі і найкрасивішої дівчини в світі 2019 року Белли Хадід. Дівчата позували в чорних купальниках на водному транспорті. Видно було, що красуні весело проводили час.

Нагадаємо, що безсоромна Ратаковскі полонила принадами в міні-бікіні, вид ззаду вражає: «Бомба».

А ще Politeka писала, що гаряча Ратаковскі виставила напоказ свої принади в несподіваному місці: «Просто немає слів».

Також Politeka повідомляла, що розпатлана Ратаковскі в міні-бікіні влаштувала спеку на вулиці: з такою не занудьгуєш.