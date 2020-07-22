Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи вразила несподіваним фото
Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
На цей раз Ратаковськи в мереживній білизні позує в продуктовому магазині. Модель сіла просто на морозильну камеру. При цьому в руці вона тримає запальничку, в якій горить вогонь.
Волосся моделі покладені великими хвилями. Погляд Ратаковски спрямований просто в камеру.
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«Просто немає слів. Серйозно», - прокоментували знімок.
Відзначимо, не перший рік молода красуня по праву вважається однією з найпопулярніших моделей у світі. Однак також Емілі любить показувати себе на домашніх кадрах. Причому робить вона це стильно - щоразу в нових купальниках або білизни, а також часто і в дуже провокаційній вигляді в домашніх піжамах.
Емілі не соромиться свого тіла, тому її одяг і білизна дуже відкриті. Сьогодні дівчина приміряла досить спекотну кофтинку, чи приховує її груди без білизни. Свій образ Емілі доповнила світло-сірими джинсами.
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Також Politeka писала, що Ратаковски на пляжі підсмажила "яблучка" у занадто відвертому декольте: "Друга Кендалл Дженнер".