Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала, як виглядає вдома в білизні і топі

Модель любить показувати себе в домашньому і простому вигляді - без укладок, прикрас і фотошопу. В цей раз Емілі блиснула ідеальної стрункою фігурою в білій кофтинці-топі, зовсім не прикриває її груди, а також тонкій білій білизні в тон кофті. Зірка виглядала стільки струнко й привабливо без макіяжу, що фанати одразу ж завалили її пост коментарями, повідомляє Politeka.net.

Зазначимо, Емілі намагається харчуватися правильно і збалансовано. Ранок вона зазвичай починає з чашки кави і улюбленої випічки, далі - легкий обід, салат або бутерброд. Ввечері зірка не обмежує себе.

При цьому Емілі нерідко готує сама, тому слідкує за кількістю солі, цукру і спецій, які потрапляють у страву. Супермодель не приховує, що любить їсти м'ясо. За її словами, вона не буде сидіти над тарілкою звичайного салату. Крім іншого, Ратаковски ретельно стежить за водним балансом організму.

Саме тому її струнка і завжди підтягнута фігура привертає увагу фанатів.

До цього Емілі Ратаковски показала, як веселиться з Белою Хадід на пляжі. Як відомо, дівчата відомі завдяки своїм струнким і підтягнутим фигуром. Свої достоїнства Емілі і Белла демонструють з легкістю і без збентеження. Є моделями, одними з найпопулярніших у світі, дівчата також люблять епатувати публіку спільними появами.

Моделям вдається вражати мережа не тільки на показах і під час вечірок. Дівчата також люблять актиный відпочинок, тому вже не раз світилися під час розваг на пляжі. На одному з таких фото Емілі і Белла показали, як веселилися, роз'їжджаючи на скутері біля берега.

При цьому обидві красуні були в одних лише чорних бікіні, вдало подчеркнувших їх стрункі тіла. Фанати відразу ж відзначили, що ці дівчата "Ангели, яким подобається пустувати на пляжі".

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковски виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковски зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні