Американська модель Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників спокусливими кадрами в купальнику

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося на сторінці в Instagram зірки. Емілі була одягнена в ніжний жіночний купальник рожевого кольору. Красуня сиділа біля басейну, повернувшись спиною до камери. Емілі підняла вгору руки, щоб зібрати волосся і дати шанувальникам розгледіти її апетитну «п'яту точку».

За годину її фото оцінили понад 530 тисяч разів. Популярність Ратаковскі дуже стрімко зростає. Особливо після того, як вона вирішила почати акторську кар'єру. В коментарях зірці залишили масу приємних слів.

«Бомба», «Дуже радий, що ви мене все-таки послухались і повернули свій колір волосся!», «Я на все готовий заради тебе», «Пушка», «Люблю цей костюм!», «Виглядає так чудово», «Милий ангел», «Ти в моєму серці», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі прогулялася по Нью-Йорку в дуже пікантному образі. Красуня вибрала шалено відвертий наряд, який можуть носити лише найсміливіші модниці. Вона одягла чорний топ з відкритою спиною, а також джинси з низькою посадкою. Шанувальники змогли розгледіти тонку талію моделі та її плоский животик.

Нагадаємо, що гаряча Ратаковскі в міні-бікіні притулилася до свого пухнастого друга: "Вау, незрівнянні".

Як раніше повідомляла Politeka, Ратаковскі виставила напоказ свої принади в несподіваному місці: «Просто немає слів».

Також Politeka інформувала, що Ратаковскі показала свої "солодощі" на камеру в дуже пікантному ракурсі: "Дивіться в очі!".