Відома модель і актриса Емілі Ратаковскі здивувала відвертим фото

На фан-сторінці в Instagram опублікували фото, на якому красуня з'явилася в незвичайному спокусливому купальнику, передає Politeka.net. Модель натягнула на свої пишні форми мініатюрний купальник, який ледве зміг прикрити її груди і інші інтимні місця. Особливої пікантності фото додали мотузочки, які Емілі обв'язала навколо талії. Красуня стояла біля паркану.

Судячи з фото, Ратаковскі тільки прокинулася, так як її волосся було сильно розпатлане. Поруч з нею стояла її собака – частий гість на фото моделі.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі влаштувала зйомку у продуктовому магазині. Все б нічого, але на дівчині залишилася лише мереживна білизна. Модель сіла просто на морозильну камеру, тримаючи в руці запальничку. Образ красуні вийшов дуже гарячим.

Крім цього, нещодавно Емілі блиснула розкішною фігурою в домашньому одязі. Модель була в джинсах і спокусливій короткій кофтині, яка ледве змогла прикрити груди красуні. Дівчина позувала біля дзеркала, низько спустивши штани. Її талія виглядала просто чудово, а широкі джинси тільки посилили акцент, зробивши стегна ширше, ніж вони є насправді.

Нагадаємо, що Ратаковскі показала свої "солодощі" на камеру в дуже пікантному ракурсі: "Дивіться в очі!".

А ще Politeka писала, що гаряча Ратаковскі блиснула пружними формами в одному мереживі: мрія всіх чоловіків.

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Ратаковскі полонила принадами в міні-бікіні, вид ззаду вражає: «Бомба».