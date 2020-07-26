Відома модель і актриса Емілі Ратаковскі показала себе, порадувавши фанатів

На фото Емілі позує в чорному бікіні, яке частково було з мотузочок. Дівчина взялася за трусики, роблячи фото ще більш спекотним. Зірка без збентеження показала свою фігуру, а волосся вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати компліменти або поставити лайки красуні, але так і хочеться сказати: "Ох, неможливо дивитися спокійно, королева спокуси".

Раніше ми повідомляли, що відома модель і актриса Емілі Ратаковскі вбила відвертим фото.

Модель натягнула на свої пишні форми мініатюрний купальник, який ледве зміг прикрити її груди і інші інтимні місця. Особливої пікантності фото додали мотузочки, які Емілі обв'язала навколо талії. Красуня стояла біля паркану.

Судячи з фото, Ратаковскі тільки прокинулася, так як її волосся були сильно розпатлане.

Повідомлялося, що відома модель і актриса Емілі Ратаковскі має армію прихильників, які не в силах встояти перед нею.

Так, в одній з таких груп знаменитість постала зі своїм вірним другом в обнімку. Красуня обіймала улюбленого пса, притулившись до нього обличчям.

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