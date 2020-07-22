Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила неожиданным фото
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
На этот раз Ратаковски в кружевном белье позирует в продуктовом магазине. Модель уселась просто на морозильную камеру. При этом в руке она держит зажигалку, в которой горит огонь.
Волосы модели уложены крупными волнами. Взгляд Ратаковски направлен просто в камеру.
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«Просто нет слов. Серьезно», - прокомментировали снимок.
Отметим, не первый год молодая красотка по праву считается одной из самых популярных моделей в мире. Однако также Эмили любит показывать и себя на домашних кадрах. Причем делает она это стильно - каждый раз в новых купальниках или белья, а также зачастую и в весьма провокационном виде в домашних пижамах.
Эмили не стесняется своего тела, поэтому ее одежда и белье весьма открытые. Сегодня девушка примерила весьма жаркую кофточку, едва ли скрывающую ее грудь без белья. Свой образ Эмили дополнила светло-серыми джинсами.
Напомним, что Ратаковски показала, как веселится без белья в постели: "Откинулась назад и...".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Ратаковски засветила самые сладкие места в микро купальнике: в такую легко влюбиться.
Также Politeka писала, что Ратаковски на пляже поджарила "яблочки" в слишком дерзком декольте: "Вторая Кендалл Дженнер".