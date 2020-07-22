Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила неожиданным фото

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На этот раз Ратаковски в кружевном белье позирует в продуктовом магазине. Модель уселась просто на морозильную камеру. При этом в руке она держит зажигалку, в которой горит огонь.

Волосы модели уложены крупными волнами. Взгляд Ратаковски направлен просто в камеру.

«Просто нет слов. Серьезно», - прокомментировали снимок.

Отметим, не первый год молодая красотка по праву считается одной из самых популярных моделей в мире. Однако также Эмили любит показывать и себя на домашних кадрах. Причем делает она это стильно - каждый раз в новых купальниках или белья, а также зачастую и в весьма провокационном виде в домашних пижамах.

Эмили не стесняется своего тела, поэтому ее одежда и белье весьма открытые. Сегодня девушка примерила весьма жаркую кофточку, едва ли скрывающую ее грудь без белья. Свой образ Эмили дополнила светло-серыми джинсами.

Напомним, что Ратаковски показала, как веселится без белья в постели: "Откинулась назад и...".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Ратаковски засветила самые сладкие места в микро купальнике: в такую легко влюбиться.

Также Politeka писала, что Ратаковски на пляже поджарила "яблочки" в слишком дерзком декольте: "Вторая Кендалл Дженнер".