Відома модель Памела Андерсон показала себе, згадавши молодість

На фото Памела показала себе досить близько і можна тільки частково побачити сукню красуні. Зате добре видно величезне декольте і прикраса на шиї, якими доповнила образ Андерсон. Волосся зірка залишила розпущеним і похвалилася сміливим мейкапом. Як видно, Памела опублікувала старий кадр, коли вона була ще на вершині слави. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не написали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Скарб, еталон краси".

Повідомлялося, що 53-річна американська актриса і фотомодель Памела Андерсон, зірка серіалу "Рятувальники Малібу" разгорячила відвертим знімком.

Андерсон з'явилася в пальто молочного відтінку, який ефектно розкрила на грудях і нижче пояса. Виявилося, що під пальто красуня була в одній лише нижній білизні. Модель продемонструвала розкішне декольте, якій позаздрили б багато, а також більш інтимну частину тіла, прикриту напівпрозорою тканиною трусиків.

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На фото Памела позувала в босоніжках, прозорому платті і світлому білизна. Красуня посміхалася, поки стояла біля басейну. Вже на другому знімку Андерсон була в пальто з великим розрізом, з-під якого визирала нога.

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