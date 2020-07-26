Известная модель Памела Андерсон показала себя, вспомнив молодость

На фото Памела показала себя довольно близко и можно только частично увидеть платье красотки. Зато хорошо видно огромное декольте и украшение на шее, которыми дополнила образ Андерсон. Волосы звезда оставила распущенными и похвасталась смелым мейкапом. Как видно, Памела опубликовала старый кадр, когда она была еще на вершине славы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не написали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Сокровище, эталон красоты".

Сообщалось, что 53-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, звезда сериала "Спасатели Малибу" разгорячила откровенным снимком.

Андерсон предстала в пальто молочного оттенка, который эффектно распахнула на груди и ниже пояса. Оказалось, что под пальто красотка была в одном лишь нижнем белье. Модель продемонстрировала роскошное декольте, которому позавидовали бы многие, а также более интимную часть тела, прикрытую полупрозрачной тканью трусиков.

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На фото Памела позировала в босоножках, прозрачном платье и светлом белье. Красотка улыбалась, пока стояла возле бассейна. Уже на втором снимке Андерсон была в пальто с большим разрезом, из-под которого выглядывала нога.

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