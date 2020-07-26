Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе і розповіла про подорожі

На фото Леся позувала в невеликому топі. Красуня доповнила образ тільки прикрасами, решту одягу на зірку не було видно. Волосся телеведуча залишила розпущеним, а знімала сама себе зверху, демонструючи в декольте свою красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"останнім часом я тільки пишу про подорожі Україною. Давайте трохи про себе. Я Леся і пишу про подорожі Україною, пиши, хто ти", - написала співачка.

Фанати, включаючи Єфросиніну, поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краса ж , ну краса ж, хто не згоден киньте в мене камінь", "Я Оксана, живу в Тунісі і трошки про нього пишу", "Красива зараза", "Ох, ці очі, які ж гарні", "Я Тарас і пишу на гострі соціальні теми. Істину і правду, що ви давно втратили".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала струнке тіло на тлі мальовничих краєвидів Закарпаття.

Так, на нових фото Леся-мандрівниця, яка прославилася завдяки «Орел і Решке» вирушила в Закарпатті. Нікітюк відвідала Міжгір'я, побувала на озері Синевир та особисто оцінила красу Карпат з нової сторони.

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