Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в смелом образе и рассказала о мужчине

На фото красотка позировала в коротких шортах и блузке, которую приспустила на плече. Волосы девушка оставила распущенными, а образ дополнила голубыми кроссовками. Леся сидела на старом диване, а в руках держала домашнего любимца - собаку. Фото было с нотками румынской культуры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кусочек красочной Румынии в Украине. Внимание. Найдите мужчину на фото. Напишите о нем в комментариях и он прокатит вас на маршрутке. Всех люблю, целую, скучаю", - написала Леся.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Круто", "Какой милый зверек, что это за порода?", "Большого счастья и удачи во всем", "Ты Рафику изменяешь?", "Такой классный малыш", "А в Ужгород приедешь?", "О, эти ноги!", "Леся! Отличное фото, такое домашнее!!!! У моей мамы было так в детстве, когда она жила у бабушек! Ты тут такая домашняя Леся!!! Хорошего настроения и удачи во всем!!!".

Сообщалось, что легендарная украинская телеведущая Леся Никитюк пошалила в бассейне в одном купальнике, показав роскошные формы.

«Смотрите, какая красота. Какая водичка. Она так держит, что не утопишься», — отметила она.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует в одном купальнике ,который максимально подчеркивает ее внушительные формы. На заднем фоне также можно заметить мужчину.

Напомним, эксцентричная Никитюк в диковинном наряде уединилась среди снопов сена

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