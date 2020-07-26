Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя и рассказала о путешествиях
На фото Леся позировала в небольшом топе. Красотка дополнила образ только украшениями, остальной одежды на звезде не было видно. Волосы телеведущая оставила распущенными, а снимала сама себя сверху, демонстрируя в декольте свою красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"В последнее время я только и пишу о путешествиях Украиной. Давайте немного про себя. Я Леся и пишу о путешествиях Украиной, пиши, кто ты", - написала красотка.
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Фанаты, включая Ефросинину, поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Красота же , ну красота же, кто не согласен киньте в меня камень", "Я Оксана, живу в Тунисе и немножко о нём пишу", "Красивая зараза", "Ох, эти глаза, какие же красивые", "Я Тарас и пишу на острые социальные темы. Истину и правду, что вы давно потеряли".
Сообщалось, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала стройное тело на фоне живописных видов Закарпатья.
Так, на новых фото Леся-путешественница, которая прославилась благодаря «Орлу и Решке» отправилась в Закарпатье. Никитюк посетила Межгорье, побывала на озере Синевир и лично оценила красоту Карпат с новой стороны.
Напомним, фигуристая Леся Никитюк в одних трусиках выставила напоказ самые блестящие места
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