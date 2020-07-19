Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым оригинальным фото

На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала снимок, на котором позирует у стены с нарисованными грибами. На ней – спортивный салатовый комбинезон и юбка на запах.

«Грибы – проводники в потустроронье. Они открывают портал, в котором ты можешь общаться со своей душой. Грибы повсюду, они идут за нами, и я не о лисичках😜», – подписала кадр телеведущая.

Чтобы добавить жути и загадочности общей картине, Никитюк «перекрасила» зрачки глаз под цвет наряда и нарисованных на стене зеленых грибов.

«Воу воу воу, волшебных грибов объелась?)», «Наверное, галлюциногенные», «Зелеся», «Леся, от таких грибов греби подальше», «Зеленка напала?))», «Ух ё, в лесу увидишь –заикаться долго будешь)», «Мавка в лесных грибах», «Леся, подвязывай с грибочками. Уже стало заметно😂», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Леся решила соединить юмор и сексуальность в одной публикации, причем получилось у нее это очень виртуозно. Она выложила два снимка. На первом телеведущая в синем с рисунком комбинезоне, который закрывает даже руки, изогнулась у стены. Ее волосы собраны в высокий хвост, заплетенный в косу.

Второй снимок – юмористический, на котором человек в костюме под цвет стены позирует у этой самой стены.

«С сегодняшнего дня называйте меня Леся Хамелеоновна🦋», – подписала публикацию звезда и поинтересовалась, какой снимок больше понравился поклонникам.

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