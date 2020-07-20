32-летняя украинская телеведущая, звезда "Орла и решки" Леся Никитюк вызвала ажиотаж яркими фото в Карпатах
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм. Леся решила соединить в своем наряде два стиля: народный и современный. Звезда предстала в зеленом платке на голове, длинной светлой сорочке-платье с вышивкой и кроссовках. Оригинальный образ дополнили красные бусы.
Телеведущая вышла в поле, где позировала среди снопов сена - фото получились атмосферными, яркими и живыми. "Настоящая украиночка" одарила поклонников искренней улыбкой.
"Не отдыхать ушла в снопы... А стала сфотографировалась😂❤️... на мне бойковский традиционный наряд! Бойки - это этническая группа, проживающая на западе Украины, славятся своей традиционной кухней, диалектом, песнями и танцами! Местные женщины варят борщ с пшеном и могут останавливать дождь...", - подписала кадры Никитюк.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
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"О це так чаклунка в зеленій хустці😻"
"Леся, вам очень идёт зелёная хустка 👍"
"Уууууххххх 🌼🌼🌼🌼🌼красотка"
"Настоящая Украиночка! 😍"
"Ты уже в битве экстрасенсов участвуешь как мольфарка?)"
"Гуцулка Леся😍👑❤"
"Ох и красивая девушка, смотрите, а то украдут и ищи ветра в поле, вернее, в горах!!!!"
"Нет, Леся, тебе к лицу больше бренды)"
"Похожа на сучасну Солоху👍"
Ранее мы сообщали, Никитюк напугала "зеленым" фото. Девушка позировала на фоне стены с нарисованными грибами, в салатовом костюме и черной юбке на запах. Кроме того, у Леси светились глаза, как у "монстра".
Напомним, взбалмошная Леся Никитюк назвала нового героя "Холостяка": неожиданный выбор
Как сообщала Politeka, роскошная Никитюк в кружевном белье показала, как изменилась ее фигура благодаря спорту.
Также Politeka писала, что Леся Никитюк с огромным брюхом поразила нелепым видом, кадры облетели сеть: "Богиня пчел"