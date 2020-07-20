"Вот это так колдунья"

32-летняя украинская телеведущая, звезда "Орла и решки" Леся Никитюк вызвала ажиотаж яркими фото в Карпатах

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм. Леся решила соединить в своем наряде два стиля: народный и современный. Звезда предстала в зеленом платке на голове, длинной светлой сорочке-платье с вышивкой и кроссовках. Оригинальный образ дополнили красные бусы.

Телеведущая вышла в поле, где позировала среди снопов сена - фото получились атмосферными, яркими и живыми. "Настоящая украиночка" одарила поклонников искренней улыбкой.

"Не отдыхать ушла в снопы... А стала сфотографировалась😂❤️... на мне бойковский традиционный наряд! Бойки - это этническая группа, проживающая на западе Украины, славятся своей традиционной кухней, диалектом, песнями и танцами! Местные женщины варят борщ с пшеном и могут останавливать дождь...", - подписала кадры Никитюк.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"О це так чаклунка в зеленій хустці😻"

"Леся, вам очень идёт зелёная хустка 👍"

"Уууууххххх 🌼🌼🌼🌼🌼красотка"

"Настоящая Украиночка! 😍"

"Ты уже в битве экстрасенсов участвуешь как мольфарка?)"

"Гуцулка Леся😍👑❤"

"Ох и красивая девушка, смотрите, а то украдут и ищи ветра в поле, вернее, в горах!!!!"



"Нет, Леся, тебе к лицу больше бренды)"

"Похожа на сучасну Солоху👍"

Ранее мы сообщали, Никитюк напугала "зеленым" фото. Девушка позировала на фоне стены с нарисованными грибами, в салатовом костюме и черной юбке на запах. Кроме того, у Леси светились глаза, как у "монстра".

Напомним, взбалмошная Леся Никитюк назвала нового героя "Холостяка": неожиданный выбор

Как сообщала Politeka, роскошная Никитюк в кружевном белье показала, как изменилась ее фигура благодаря спорту.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк с огромным брюхом поразила нелепым видом, кадры облетели сеть: "Богиня пчел"