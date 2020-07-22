Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк сверкнула на камеру невероятными изгибами в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Видите, как блестит кожа? Это фильтр», — говорится в подписи.

Уточним, что на снимке Никитюк позирует в крохотном купальнике, низ которого максимально подчеркивает ее роскошные формы. Красоты снимку добавляет тот факт, что позади ведущей якобы выросли «крылья».

Однако поклонники Никитюк могли наблюдать за красотой кумира лишь молча из-за того, что снимком красотка поделилась в Сторис, а не на основной странице.

До этого мы писали, что украинская телеведущая Леся Никитюк пошалила в бассейне в одном купальнике, показав роскошные формы.

«Смотрите, какая красота. Какая водичка. Она так держит, что не утопишься», — отметила она.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует в одном купальнике, который максимально подчеркивает ее внушительные формы. На заднем фоне также можно заметить мужчину.

На другой фотографии Никитюк позирует все в том же купальнике, однако поверх головы телеведущая решила натянуть черную кепку. Несмотря на отсутствие макияжа, внешний вид знаменитости был на высоте.

Напомним, эксцентричная Никитюк в диковинном наряде уединилась среди снопов сена

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