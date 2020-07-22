Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк сверкнула на камеру невероятными изгибами в крохотном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Видите, как блестит кожа? Это фильтр», — говорится в подписи.
Уточним, что на снимке Никитюк позирует в крохотном купальнике, низ которого максимально подчеркивает ее роскошные формы. Красоты снимку добавляет тот факт, что позади ведущей якобы выросли «крылья».
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Однако поклонники Никитюк могли наблюдать за красотой кумира лишь молча из-за того, что снимком красотка поделилась в Сторис, а не на основной странице.
До этого мы писали, что украинская телеведущая Леся Никитюк пошалила в бассейне в одном купальнике, показав роскошные формы.
«Смотрите, какая красота. Какая водичка. Она так держит, что не утопишься», — отметила она.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует в одном купальнике, который максимально подчеркивает ее внушительные формы. На заднем фоне также можно заметить мужчину.
На другой фотографии Никитюк позирует все в том же купальнике, однако поверх головы телеведущая решила натянуть черную кепку. Несмотря на отсутствие макияжа, внешний вид знаменитости был на высоте.
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