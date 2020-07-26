Відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе і розповіла про життя

На фото Чехова позує в толстовці і з розпущеним волоссям. Анфіса посміхається на камеру, показуючи білосніжні зуби і свіжий макіяж. Зірка знімала на телефон, демонструючи вид водойми позаду себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Життя мудріше, ніж ми думаємо! Якби ми грали з нею в шахи, вона б обставила нас в два рахунки, тому як всі ходи у неї давним давно прораховані, і кожен наш варіант врахований. Іноді треба просто розслабитися і плисти за течією... В цьому світі, де важко довіряти кому б то не було, дуже важливо довіряти Життя! І вірити, що куди б не понесло нас її перебігом - всі річки, струмки і протоки рано чи пізно призведуть до Щастя!", - написала Чехова.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Довіра всесвіту це прямий шлях до успіху", "Як же мудро! І як необхідний мені зараз такі слова! Спасибі! І захоплююся вашою мудрістю, красою, силою!", "Прекрасна", "Кучерява Сью", "Вміти бачити прекрасне в кожному моменті і насолоджуватися життям!", "Яка сонячна фотографія! Ви дуже гарна", "Вилита Мерилін Монро", "нфиса!) як відпустити людину після 8 років відносин, він розлучився і біль не вщухає?(".

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