Российская телеведущая Анфиса Чехова сверкнула своим знаменитым декольте на новой фотографии

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм теледива решила похвастаться новым украшением, которое она приобрела на днях.

Чехова выложила фотографию, где позирует в темно-синем платье с глубоким вырезом на груди, а ее шею украшает жемчужное ожерелье.

Знаменитость призналась, что у нее накопилось четыре больших шкатулки, в которых она хранит золото-бриллианты, а также различную бижутерию.

«В одной золото-бриллианты, в другой украшения, которые я ношу на Бали или в других океанических странах, в третьей роскошная бижутерия для съемок. Ну, а в четвертой часы, броши и крупные ожерелья🙈☺️», - написала Чехова.

Пользователи сети мгновенно отреагировали.

"Какая красота", - пишут они.

До этого сообщалось, что телеведущая Анфиса Чехова показала смелый образ и свой новый стих.

На фото Анфиса показывает себя только в одних трусиках, которые оказались прозрачными. Чехова волосы оставила распущенными, а сама развернулась спиной к камере, чтобы ничего не засветить. Красотка без стеснения демонстрировала свою фигуру на фоне огромного окна, в котором можно увидеть множество высоток и небольших домов.

"Я к тебе посылала свои корабли,

ГружЁнные чувством высоким.

Но каждый раз вязли они на мели.

Оказалось, что ты неглубокий", - написала Чехова.

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