Российская телеведущая Анфиса Чехова сверкнула своим знаменитым декольте на новой фотографии
Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм теледива решила похвастаться новым украшением, которое она приобрела на днях.
Чехова выложила фотографию, где позирует в темно-синем платье с глубоким вырезом на груди, а ее шею украшает жемчужное ожерелье.
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Знаменитость призналась, что у нее накопилось четыре больших шкатулки, в которых она хранит золото-бриллианты, а также различную бижутерию.
«В одной золото-бриллианты, в другой украшения, которые я ношу на Бали или в других океанических странах, в третьей роскошная бижутерия для съемок. Ну, а в четвертой часы, броши и крупные ожерелья🙈☺️», - написала Чехова.
Пользователи сети мгновенно отреагировали.
"Какая красота", - пишут они.
До этого сообщалось, что телеведущая Анфиса Чехова показала смелый образ и свой новый стих.
На фото Анфиса показывает себя только в одних трусиках, которые оказались прозрачными. Чехова волосы оставила распущенными, а сама развернулась спиной к камере, чтобы ничего не засветить. Красотка без стеснения демонстрировала свою фигуру на фоне огромного окна, в котором можно увидеть множество высоток и небольших домов.
"Я к тебе посылала свои корабли,
ГружЁнные чувством высоким.
Но каждый раз вязли они на мели.
Оказалось, что ты неглубокий", - написала Чехова.
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