Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала нежный образ не выходя из спальни

На фото Нур показывает себя в накидке, которую приспустила, чтобы освободить ногу. Красотка сидела на кровати и ласкала свою кожу. Девушка волосы решила оставить собранными в хвост, пока нежилась на белых простынях.Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Простой, хрупкий, элегантный, кланяюсь, как он заполняется", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Какая красота", "Ты всегда прекрасна", "Я люблю тебя, так красиво", "Цветочная женщина", "С любовью из Узбекистана", "Ты очень прекрасная, я люблю тебя сильно", "Какой цветочек", "Лучше Роксоланы".

Ранее мы сообщали, что 39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу похвасталась идеальной фигурой.

На кадрах она позирует в широкополой шляпе с распущенными волосами и сдельном черном купальнике асимметричного кроя.

В режиме замедленной съемки актриса поворачивает голову, и ее волосы развеваются на ветру.

Сообщалось, что известная актриса Нур Феттахоглу показала необычайно нежный образ без лишней одежды.

На фото Нур позирует в сапогах и черном пеньюаре. Красотка дополнила свой лук плащом, который был расстегнут, чтобы ничего не прикрыть.

Напомним, звезда "Великолепного века" показала главного человека в своей жизни

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