Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала нежный образ не выходя из спальни
На фото Нур показывает себя в накидке, которую приспустила, чтобы освободить ногу. Красотка сидела на кровати и ласкала свою кожу. Девушка волосы решила оставить собранными в хвост, пока нежилась на белых простынях.Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Простой, хрупкий, элегантный, кланяюсь, как он заполняется", - написала красотка под фото.
Счастливая Лобода взбудоражила кадрами с бородатым красавцем, Пирожков не стал молчать: "Новый бойфренд?"
Дерзкая Бузова разделась на крыше ради пикантного кадра: «Неплохие булочки»
Резкий крах доллара, срочное заявление Шмыгаля и новая выплата пенсий — главное за ночь
"Сватов" пересняли без Валюхи, Митяя и Добронравова, результат неожиданный: "Вместо них..."
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали множество комментариев:
"Какая красота", "Ты всегда прекрасна", "Я люблю тебя, так красиво", "Цветочная женщина", "С любовью из Узбекистана", "Ты очень прекрасная, я люблю тебя сильно", "Какой цветочек", "Лучше Роксоланы".
Ранее мы сообщали, что 39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу похвасталась идеальной фигурой.
На кадрах она позирует в широкополой шляпе с распущенными волосами и сдельном черном купальнике асимметричного кроя.
В режиме замедленной съемки актриса поворачивает голову, и ее волосы развеваются на ветру.
Сообщалось, что известная актриса Нур Феттахоглу показала необычайно нежный образ без лишней одежды.
На фото Нур позирует в сапогах и черном пеньюаре. Красотка дополнила свой лук плащом, который был расстегнут, чтобы ничего не прикрыть.
Напомним, звезда "Великолепного века" показала главного человека в своей жизни
А еще Politeka писала, что звезда «Великолепного века» порезвилась на пляже, засветив лишнее
Также Politeka сообщала, что звезду «Великолепного века» застукали с маленьким «ребенком»