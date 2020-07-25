"Вот оно счастье"

39-летняя турецко-немецкая актриса Нур Феттахоглу, звезда сериала "Великолепный век", впечатлила публику свежим фото

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в бикини, обнимая 4-летнюю дочку.

Так, Нур прижала к груди девочку, которая, казалось, спала, так как ее глаза были закрыты. Актриса предстала в цветастом лифчике, блеснув притягательным декольте. Тонка нить изумрудного ожерелья дополнила ее нежный образ.

Примечательно, что звезда "Великолепного века" показла лицо крупным планом и при этом без тени косметики. С легкой располагающей улыбкой и теплотой во взгляде актриса взглянула в камеру, боясь разбудить дочку.

"За...", - коротко подписала Нур это фото, видимо, предполагая благодарность "за что-либо".

Пользователи не остались в стороне от этого душевного кадра, засыпав звезду комплиментами.

"Красивая мама 💕"

"Вот оно счастье❤️🙏"

"Милашки💕"

"Как рай ... Бесконечный покой ... ❤️❤️❤️ Самая красивая мама, которую я знаю"

"Классные и красивые💯"

Ранее мы сообщали, Махидевран Султан, любимица миллионов, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видео, на котором спасалась от дикой жары в потоке воздуха.

Девушка предстала в фиолетовой полупрозрачной рубашке-тунике: ткань настолько легкая, что запросто вздымалась при малейшем дуновении. Актриса сверкнула белыми трусиками и такого же цвета лифчиком, лямки которого то и дело непослушно выбивались из-под одежды, когда она стояла на сквозняке.

Напомним, что Нур Феттахоглу показала всю свою нежность на постельном фото: "Лучше Роксоланы".

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу показала себя без одежды: фото крупным планом.

Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу показала главную любовь жизни, интимные кадры: "Как две капли".