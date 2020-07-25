39-летняя турецко-немецкая актриса Нур Феттахоглу, звезда сериала "Великолепный век", впечатлила публику свежим фото
Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в бикини, обнимая 4-летнюю дочку.
Так, Нур прижала к груди девочку, которая, казалось, спала, так как ее глаза были закрыты. Актриса предстала в цветастом лифчике, блеснув притягательным декольте. Тонка нить изумрудного ожерелья дополнила ее нежный образ.
Примечательно, что звезда "Великолепного века" показла лицо крупным планом и при этом без тени косметики. С легкой располагающей улыбкой и теплотой во взгляде актриса взглянула в камеру, боясь разбудить дочку.
"За...", - коротко подписала Нур это фото, видимо, предполагая благодарность "за что-либо".
Украинцам грозят большие штрафы из-за налогов, с кого сдерут деньги: "Если площадь квартиры..."
ЗНО-2020: выпускник раскрыл секрет, как сдать тесты на 200 баллов, «большую роль для успеха играет…»
Лорак в черном халате примерила на себя лучший образ Тины Кароль: "Пластика не спасла"
Асмус соблазнила белоснежной грудью в бархатном платье, Харламов кусает локти: пикантное фото
Пользователи не остались в стороне от этого душевного кадра, засыпав звезду комплиментами.
"Красивая мама 💕"
"Вот оно счастье❤️🙏"
"Милашки💕"
"Как рай ... Бесконечный покой ... ❤️❤️❤️ Самая красивая мама, которую я знаю"
"Классные и красивые💯"
Ранее мы сообщали, Махидевран Султан, любимица миллионов, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видео, на котором спасалась от дикой жары в потоке воздуха.
Девушка предстала в фиолетовой полупрозрачной рубашке-тунике: ткань настолько легкая, что запросто вздымалась при малейшем дуновении. Актриса сверкнула белыми трусиками и такого же цвета лифчиком, лямки которого то и дело непослушно выбивались из-под одежды, когда она стояла на сквозняке.
Напомним, что Нур Феттахоглу показала всю свою нежность на постельном фото: "Лучше Роксоланы".
Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу показала себя без одежды: фото крупным планом.
Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу показала главную любовь жизни, интимные кадры: "Как две капли".