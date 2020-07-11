Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века" порадовала фанатов новой фотографией

Как передает Politeka.net, артистка популярного сериала в микроблоге Инстаграм решила показать себя крупным планом на фоне неба в купальнике.

На фото знаменитость, по всей видимости, только вышла из бассейна, так как ее волосы, лицо и тело влажные от воды.

Нужно сказать, что снимок вышел достаточно атмосферным, сама Нур не смотри в объектив фотокамеры, ее взор устремлен вдаль.

Пользователи по достоинству оценили фотографию. Меньше чем за час она набрала почти 13 тысяч лайков, также фанаты успели оставить несколько восторженных комментариев.

«Султан заставил тебя опять плакать», «Прекрасная Махидевран-султан», «Вы такая красотка», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что 39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу удивила невероятно чувственными кадрами.

Девушка предстала в фиолетовой полупрозрачной рубашке-тунике: ткань настолько легкая, что запросто вздымается при малейшем дуновении. Ну, а если, встать перед вентилятором, то ничего удивительного, что красотка Нур засветила лишнее.

Напомним, звезда "Великолепного века" показала всю свою нежность на постельном фото

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