Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала себя с дочерью
На фото Нур позирует в зеленом топе, а ее доченька в красном купальнике и без трусиков. Семья закрыла глаза от удовольствия, а актриса еще и улыбалась. Рядом можно увидеть третью девочку - в белом платье, которую тоже обнимала звезда, но неизвестно, кем та ей приходится. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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"Вы так полны любви и мира, Нур, леди", "Какая красивая фотография", "Ангелы", "Целую огромный", "Ух ты, так", "Прекрасно, так красиво", "Любимые детки", "Как две капли", "Очень похожи".
Ранее мы сообщали, что 39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу удивила невероятно чувственными кадрами.
Девушка предстала в фиолетовой полупрозрачной рубашке-тунике: ткань настолько легкая, что запросто вздымается при малейшем дуновении. Ну, а если, встать перед вентилятором, то ничего удивительного, что красотка Нур засветила лишнее.
Сообщалось, что звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу поделилась соблазнительным снимком в черно-белых тонах.
Красотка предстала в кружевном платье, которое больше было похоже на ночнушку. Она распахнула верхнюю накидку-пальто, выставив напоказ свое молодое тело.
Напомним, звезда "Великолепного века" показала всю свою нежность на постельном фото
А еще Politeka писала, что звезда "Великолепного века" сверкнула идеальной фигурой в купальнике
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