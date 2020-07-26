Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в соковитому ракурсі

На фото красуня була "невидимій" білизні з червоною крайкою, а доповнила образ стильними золотистими підборами. Кортес спокусливо вигнулась, розташувавшись на килимі. Волосся Сьюзі залишила розпущеним, а сама не соромилася демонструвати гарячі форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна", "Mamasita", "Барбі", "Ви чудова", "Красива жінка", "Принцеса Єгипту", "Прекрасна медова".

Раніше ми повідомляли, що знаменита модель Сьюзі Кортеспохвасталась апетитними формами в білих мереживах.

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, а також отримала досить неоднозначний титул, показала фігуру в новому відвертому образі.

Дівчина вирішила з'явитися в нетиповому ніжному образі - ніжних білих гольфах, мереживній білизні і такому ж ліфчику.

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес з'явилася в одній білизні.

Так, на одному з останніх фото Сьюзі позувала полубоком, виставивши свої сідниці в бікіні. Здавалося, маленькі трусики загубилися між "булочками" моделі. Тонкі лямки на стегнах вп'ялися в тіло і надавали певної пікантності.

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Також Politeka повідомляла, що володарка самих красивих сідниць блиснула рум'яними "булочками" у занадто тісних шортах



