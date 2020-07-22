Известная модель Сьюзи Кортес, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц, показала себя в роскошном образе

На фото Сьюзи позировала только в миниатюрных стрингах. Больше на Кортес ничего не было. Девушка развернулась пятой точкой и показывала свой идеальный орешек. Вся кожа у звезды была золотистого цвета. Неизвестно, это такой фильтр или специальный образ для фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Eu entendo o cancelamento @francefootball! Além disso, todo mundo sabe quem é o melhor. #Messi 🐐👑⚽️

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"Я понимаю отмену "Золотого мяча" в этом году. Кроме того, все знают, что Месси лучший", - написала Кортес.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии: 

"Богиня в золоте", "Чудесно", "Золотые ягодицы", "Прекрасно", "Красавица моя Сьюзи".

Ранее мы сообщали, что бразильская супермодель Сьюзи Кортез устроила неприличные танцы на камеру.

Так, на опубликованных кадрах Кортез позирует спиной на камеру, втиснув внушительные формы в белоснежные мини-шорты. В какой-то момент модель начинает элегантно двигаться в такт музыке.

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала смелый образ без лишней одежды.

На фото красотка была в белье из веревочек, забравшись на тренажер. Сьюзи наклонилась и развернулась спиной к камере, демонстрируя свой "титул". 

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц устроила неприличную фотосессию просто на улице

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