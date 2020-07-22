Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, порадовала фанатов новым кадром из тренировки

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, а также получила довольно неоднозначный титул, впечатлила новым фото с тренировки. Отметим, в конкурсе, как понятно из названия, оценивались именно ягодичные мышцы, сообщает Politeka.net.

После победы Сьюзи получила массу популярности в социальной сети Инстаграм и теперь поддерживает интерес к собственной персоне жаркими кадрами, а также старается держать тело в форме, ради популярности в будущем.

На новом фото фитнес-модель с гордостью позировала в коротеньких шортах розового цвета и черной маечке. При этом девушка изогнулась перед камерой возле тренажера, чтобы продемонстрировать свои формы с пикантной стороны. Всячески делая акцент на ягодицах, звезда получает массу комплиментов:

«Упорство в мире. Fit # фитнес-мотивация», - написала Сьюзи.

«Вау, это просто огонь!» «Такая сладкая❤️😍👌», «Maravilhosa», «Аппетитная красотка», «прекрасный видочек», «Много тренируешься? Шикарно!», «💕😍😘👏💯💯 такая лапочка», «Вот это упорство у тебя», «Ты делаешь так много, крошка👌❤️💋🔥🔥», Продолжай в том же духе😍😍👍👍».

Ранее мы сообщали, что фитнес-модель Сьюзи Кортез сверкнула безупречной фигурой в мини шортиках.

Красотка улеглась отдыхать на диванчик. На ней были экстремально маленькие шортики, которые едва прикрывали ее «пятую точку». Кортез развалилась таким образом, чтобы во всей красе показать поклонникам свою главную гордость. Грудь модель прикрыла маленьким топом, в который едва влезла ее силиконовая грудь.

Сообщалось, что обладательница самых красивых ягодиц и знаменитая фитнес-модель Сьюзи Кортез похвасталась соблазнительным фото.

Девушка радует откровенными снимками своих поклонников, каждый раз она выбирает яркие луки. Новое фото не стало исключением из правил. На нем жгучая брюнетка разместилась на кровати в одном лишь белье.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц оттянула белье и сверкнула тату в непристойном месте

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