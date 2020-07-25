53-річна американська актриса і фотомодель Памела Андерсон, зірка серіалу "Рятувальники Малібу" разгорячила відвертим знімком

Як передає Politeka.net, гаряча блондинка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, чуттєвість якого зашкалює.

Андерсон з'явилася в пальто молочного відтінку, яке ефектно розкрила на грудях і нижче пояса. Виявилося, що під пальто красуня була в одній лише нижній білизні. Модель продемонструвала розкішне декольте, якому багато б хто позаздрив, а також більш інтимну частину тіла, прикриту напівпрозорою тканиною трусиків.

Памела вхопилася однією рукою за волосся, а іншою тримала сонцезахисні окуляри. Красуня подивилася вниз, зухвало прочинивши ротик.

За лічені години фото оцінили майже 24 000 чоловік, нагородивши спокусницю сердечками.

Раніше ми повідомляли, знаменита красуня не соромиться показувати свої спокусливі форми і часто публікує вельми відверті фото. На цей раз Андерсон обмежилася портретом, який тим не менше також викликав хвилю захвату в мережі.

«Все для любові 🌸», - коротко підписала знімок модель.

На архівному фото Андерсон позує з білявою пишною шевелюрою. Модель дивиться в кадр злегка відкривши рот, і торкається рукою щоки.

Крім того, ми писали, що Андерсон поділилася в Instagram кадрами, на яких з'явилася в розкішному комбінезоні по фігурці. Памела наділа шпильки і захисну маску.

Судячи з усього, актриса зібралася летіти на літаку, тому убезпечила себе. Варто відзначити, що незважаючи на політ, Андерсон зробила собі укладку і виглядала чудово.

«Літаковий лук на сьогодні. Залишайтесь у безпеці», - підписала фото зірка.

Нагадаємо, спокуслива Памела Андерсон без білизни дозволила себе зняти знизу.

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон спокусливо вигнулась, не залишивши байдужими чоловіків.

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон влаштувала майстер-клас з спокусі, ліфчик не витримав таких обсягів.