53-річна американська актриса і фотомодель Памела Андерсон, зірка серіалу "Рятувальники Малібу" разгорячила відвертим знімком
Як передає Politeka.net, гаряча блондинка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, чуттєвість якого зашкалює.
Андерсон з'явилася в пальто молочного відтінку, яке ефектно розкрила на грудях і нижче пояса. Виявилося, що під пальто красуня була в одній лише нижній білизні. Модель продемонструвала розкішне декольте, якому багато б хто позаздрив, а також більш інтимну частину тіла, прикриту напівпрозорою тканиною трусиків.
Памела вхопилася однією рукою за волосся, а іншою тримала сонцезахисні окуляри. Красуня подивилася вниз, зухвало прочинивши ротик.
За лічені години фото оцінили майже 24 000 чоловік, нагородивши спокусницю сердечками.
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Раніше ми повідомляли, знаменита красуня не соромиться показувати свої спокусливі форми і часто публікує вельми відверті фото. На цей раз Андерсон обмежилася портретом, який тим не менше також викликав хвилю захвату в мережі.
«Все для любові 🌸», - коротко підписала знімок модель.
На архівному фото Андерсон позує з білявою пишною шевелюрою. Модель дивиться в кадр злегка відкривши рот, і торкається рукою щоки.
Крім того, ми писали, що Андерсон поділилася в Instagram кадрами, на яких з'явилася в розкішному комбінезоні по фігурці. Памела наділа шпильки і захисну маску.
Судячи з усього, актриса зібралася летіти на літаку, тому убезпечила себе. Варто відзначити, що незважаючи на політ, Андерсон зробила собі укладку і виглядала чудово.
«Літаковий лук на сьогодні. Залишайтесь у безпеці», - підписала фото зірка.
Нагадаємо, спокуслива Памела Андерсон без білизни дозволила себе зняти знизу.
А ще Politeka писала, що Памела Андерсон спокусливо вигнулась, не залишивши байдужими чоловіків.
Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон влаштувала майстер-клас з спокусі, ліфчик не витримав таких обсягів.