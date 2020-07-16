Известная модель Памела Андерсон показала смелый образ и рассказала о видах

На фото Памела позирует в белом купальнике, который ничего не прикрывал на спине и состоял из веревочек. Красотка соблазнительно выгнулась, позируя на фоне моря возле дерева. Образ Андерсон дополнила стильными босоножками, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как ты видишь... Такой ты и получаешь", - написала Андерсон.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Памела Андерсон и Анна Николь Смит, две горячие красивые детки моего юношеского возраста ... которые остались горячими и красивыми, даже если одна из них умерла", "Полная жара", "Ух ты, прекрасная леди", "Моя следующая жена", "Люблю это. Но почему всегда черно-белое? Цвета выглядели бы более сказочно", "Я так много вижу, но ничего не получаю - не работает".

Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала себя и зажгла не только сердца фанатов.

Красотка в этот раз была только в нижнем белье. На Памеле можно заметить шелковый бюстгальтер, который был из ленточек. Андерсон позировала довольно крупно, поэтому можно насладиться пышным бюстом звезды. Волосы модель оставила распущенными, а в руке держала вишню, которую прикусила зубами.

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