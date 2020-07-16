Известная модель Памела Андерсон показала смелый образ и рассказала о видах
На фото Памела позирует в белом купальнике, который ничего не прикрывал на спине и состоял из веревочек. Красотка соблазнительно выгнулась, позируя на фоне моря возле дерева. Образ Андерсон дополнила стильными босоножками, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Как ты видишь... Такой ты и получаешь", - написала Андерсон.
Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Памела Андерсон и Анна Николь Смит, две горячие красивые детки моего юношеского возраста ... которые остались горячими и красивыми, даже если одна из них умерла", "Полная жара", "Ух ты, прекрасная леди", "Моя следующая жена", "Люблю это. Но почему всегда черно-белое? Цвета выглядели бы более сказочно", "Я так много вижу, но ничего не получаю - не работает".
Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала себя и зажгла не только сердца фанатов.
Красотка в этот раз была только в нижнем белье. На Памеле можно заметить шелковый бюстгальтер, который был из ленточек. Андерсон позировала довольно крупно, поэтому можно насладиться пышным бюстом звезды. Волосы модель оставила распущенными, а в руке держала вишню, которую прикусила зубами.
Напомним, Памела Андерсон опустилась на колени и показала свою нежность
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