Известная модель Памела Андерсон показала себя и зажгла не только сердца фанатов

Красотка в этот раз была только в нижнем белье. На Памеле можно заметить шелковый бюстгальтер, который был из ленточек. Андерсон позировала довольно крупно, поэтому можно насладиться пышным бюстом звезды. Волосы модель оставила распущенными, а в руке держала вишню, которую прикусила зубами. Благодаря этому фото вышло очень горячим и красотка получила множество комплиментов в свой адрес. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Боже, черт возьми", "Доброе утро, дорогая Памела. Как дела дорогая любовь? Я люблю тебя так много прекрасной любви. Целую тебя дорогая Памела", "Неотразимо", "Самая красивая женщина на свете", "Вы прекрасны", "Ваша красота очаровательна и прекрасна. Ты самая лучшая, ты самая красивая женщина в мире".

Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала свежий нежный образ и рассказала о важном дне.

На фото Памела позирует без одежды и лежит на кровати, где разбросаны лепестки и целые цветы роз. Красотка соблазнительно выгнулась, а волосы оставила распущенными. Андерсон не смотрела в объектив камеры, но это не помешало стать фото очень соблазнительным.

Напомним, Памела Андерсон опустилась на колени и показала свою нежность

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