Відома модель Жизель Олівейра з Victoria’s Secret показала себе в незвичайному образі, порадувавши фанатів

На фото красуня була в босоніжках, чорній спідниці і топі. Образ Жизель доповнила стильною сумочкою, яку тримала в руках. Олівейра стояла біля стіни, а рукою потягнула за спідницю, показуючи ідеальні ніжки і роблячи знімок досить спекотним. На другому фото вже зірку знімали ближче, тому оцінити соковиті вигини можна без проблем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя прекрасна любов", "Чудова", "Вогненна", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Так чудово. Цей наряд виглядає красиво на вас", "Вийшло соковитіше соковитого", "О, моя королева", "Я застряг, спостерігаючи, як тікає твоя "Вікторія Сікрет", "Який чоловік не був би в тебе, він щасливчик", "Жахлива краса", "Божественна істота".

Раніше ми повідомляли, що бразильська модель Жизель Олівейра з Victoria’s Secret похвалилася розкішною фігурою в тісному вбранні.

Так, красуня позує в тісному вбранні, ефектно притримуючи пружні форми. На інших кадрах знаменитість варто вже спиною на камеру, демонструючи ідеальний вигляд ззаду. Доповнювали образ красуні елегантні окуляри і красиві сережки.

Нагадаємо, Жизель Олівейра з Victoria’s Secret зачарувала позами в ефектному міні

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра з Victoria’s Secret зачарувала натуральною красою в короткому топі

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра з Victoria’s Secret вийшла на прогулянку в лосинах до пупка



