19-річна модель і починаюча співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної артистки Софії Ротару, полонила ніжними вигинами на відвертому відео

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала новий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в бікіні і легкій сорочці, накинутій на плечі, яку, втім, дівчина то знімала, то одягала (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, внучка Ротару позувала біля води на скелястому березі, демонструючи пружні принади в променях сонця. Красуня здивувала плоским животиком і апетитними округлостями. Падаюча тінь надала якоїсь казковості цим кадрам, так і хочеться порівняти Соню, яка пустувала, з русалонькою.

"Прекрасні відчуття 🧜🏻‍♀️💫", - підписала ролик зірка.

За короткий час користувачі встигли поставити більше 7 тисяч "лайків" і написати в коментарях: "Дуже класно ❤️😍".

Раніше ми повідомляли, Євдокименко приголомшила кадрами в ніжній міні-сукні, яка оголила її форми «буквально від вух».

«Королівський стиль», «елегантність і краса», «дуже зріло виглядаєте», «виглядаєш неймовірно», «розкішна крихітка», «ураган чарівності», «супер», — відреагували користувачі.

Також ми розповідали, Соня, яка, як відомо, захоплюється кінним спортом, здивувала фото з граціозною твариною. На знімку юний талант постала в білому комбінезоні, який спустила на одному плечі. Як можна помітити, красуня під нього одягла чорний топ, а образ доповнила очками. Євдокименко стояла біля білого коня і дивилася в камеру, поки її знімали.

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