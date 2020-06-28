Начинающая певица Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской артистки Софии Ротару, показала себя в необычном домашнем образе

На фото красотка показала себя в леопардовых штанах и белой рубашке, которую приспустила на плече. Образ Соня дополнила черным бельем, которое оказалось довольно маленьким и можно оценить грудь Евдокименко. Звезда сидела на кровати и улыбалась, а перед ней был поднос с лимонами и бокалом воды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как вам такое утро?", - написала Соня.

Фанаты поставили более 600 лайков, включая Софию Ротару, и написали несколько комментариев:

"Очень красиво", "Все отлично!) Счастья тебе! Ты восхитительна!", "Замечательно", "Обожаю воду+лимон, так хорошо себя чувствую после этого напитка", "Привет, вы тут похожи на свою бабушку, сразу в глаза бросилось", "Какая милая девушка", "Прекрасная".

Ранее мы сообщали, что внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом, который подчеркнул ее красоту.

Сейчас внучке Софии Ротару Соне Евдокименко всего 18 лет, тем не менее, девушка зря времени не теряла и за столь юный возраст смогла многого добиться сама: стала лицом модного бренда, приняла участие в фотосессиях для модных коллекций и покорила подиумы.

Напомним, внучка Ротару прогулялась по Киеву, засветив главную гордость

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