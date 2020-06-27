Внучка Ротару Соня Евдокименко сделала яркое фото на прогулке в Киеве

Как сообщает Politeka.net, Соня Евдокименко, давно перебралась в Нью-Йорк, где учится в престижной Школе дизайна Parsons. Во время карантина она периодически выходила на прогулки в Центральный парк, а также снимала влоги о жизни в США.

Теперь же девушка приехала в родной Киев и успела поделиться живописными кадрами, сделанными на улицах города.

На новом кадре в своем Instagram Евдокименко очаровала милым повседневным образом, а заодно показала и похвасталась шикарным видом столицы Украины.

На снимке Соня стоит посреди центра Киева, за ее спиной открывается эффектный вид. Девушка примерила удобный наряд - бирюзовые шорты и блузу белого цвета, которая идеально подчеркнула ее точенную фигурку Волосы она оставила распущенными, а также сделала легкий макияж.

Ее стильный образ дополнили бусы в тон шортиков и небольшая сумочка. Бабушка явно будет в восторге от такого образа и одобрит его.

Подписчики Сони сразу же отметили ее чувство стиля, а также им приглянулся образ в целом. Комплименты посыпались на внучку Ротару как из рога изобилия.

"Малая как же ты мне нравишься, свежая такая тут на фото", "Очень красиво 😍❤️", "Как всегда красавица", "Очень красивая!💕✨", "Это самое красивое место в Киеве ✨😻✨".

Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".

Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа.