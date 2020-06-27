Внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом, который подчеркнул ее красоту

Как сообщает Politeka.net, сейчас внучке Софии Ротару Соне Евдокименко всего 18 лет, тем не менее, девушка зря времени не теряла и за столь юный возраст смогла многого добиться сама: стала лицом модного бренда, приняла участие в фотосессиях для модных коллекций и покорила подиумы.

У нее прекрасные природные данные и девушка выросла настоящей красоткой, что доказывают ее снимки в блоге Instagram. Очередной снимок стал настоящим произведением исскуства, девушка не только выбрала стильный лук, но и показала, как правильно позировать для фото.

Так, на своей страничке Соня опубликовала фото в новом трендовом летнем образе, который получился в меру “бунтарским”. Девушка позирует на фоне спальни, сидя у кровати. На Соне - простые голубые джинсы с дырками на коленях. Хотя следует отметить, что в этом сезоне стилисты советуют отказаться от потертостей и отверстиях на джинсах. А отдать предпочтение однотонному дениму.

Образ дополняет белая футболка с принтом, заправленная в штаны.

Поклонники блогера и модели поспешили оставить свои комментарии под ее новыми фото. Большинство из них оставили восхищенные комментарии и смайлики с сердечками.

"Во времена Трои, война была бы из-за тебя", "Прям очень красивая!", "Стильно, модно, красиво", "Какая вы красивая", "Фото для обложки журнала”, "Вааау это шикарная фотография", "Отличная фотография, вы великолепны", "А вы очень мило смотритесь, прям сладкая жизнь".

Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".

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