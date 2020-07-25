Українська співачка Марта Адамчук артистка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу", розбурхала атмосферних знімком

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на обгородженій галявині поруч з конем.

Марта міцно схопилася за поводи, поклавши руку тварині на спину. Дівчина вибрала незвичайний наряд заради цього фото: на ній було довге світле плаття, що нагадувало сорочку. Злегка розпатлана Адамчук спрямувала задумливий погляд убік. Від цього чуттєвого знімка мурашки по шкірі.

У підпису до чорно-білого кадру йдеться: "Події останніх днів вчать мене простій істині: сила в спокої 🖤 Бажаю вам гарного сну, після якого вранці ви будете наповнені продуктивною енергією🕊"

Кілька користувачів встигли прокоментувати: "Ой чий то кінь стоїть .. (с)"; "і вам гарного дня :)".

Раніше ми повідомляли, Марта здивувала фото, на якому позувала в персиковому костюмі. Зірка "Кварталу" справила фурор, знявши піджак і залишившись в одному чорному ліфчику. Дівчина сиділа в кріслі і спокусливо зігнулась, закинувши руку за голову. Яскравий макіяж і мінімум прикрас доповнили її розкішний образ.

"І що вона собі думає?)", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши Марту компліментами в коментарях: "Марта, чи це ти?))"; "Яка ти гарна❤️"; "Казкова ))))😊😊😊"; "Романтично закохана красуня💗"; "Неймовірна!😍".

Крім того, ми розповідали, що Адамчук продемонструвала красу, показавши обличчя крупним планом. Знаменитість позувала з акуратною укладкою, легким макіяжем з акцентом на виразні карі очі, а також з витонченими прикрасами: сережками з великим каменем і такою же підвіскою.

Нагадаємо, спекотна брюнетка з «Квартал 95» звела з розуму яскравим чином з пікантною деталлю: «Чарівна».