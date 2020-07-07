Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук покрасовалась в необычном наряде и рассказала о своем отношении к гаданиям на любовь

Популярная украинская юмористка, звезда «Женского Квартала» Марта Адамчук опубликовала новое фото в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото звезда позирует на открытой террасе с видом на город. На ней яркое голубое платье оригинального кроя с привлекающими к себе внимание узорами и открытыми плечами, которые придают ее образу нотку пикантности. На фото Адамчук кокетливо наклонила голову в бок и прикоснулась рукой к волосам.

В подписи к фото артистка призналась, что любит традиции, связанные с праздником Ивана Купала.

«Гадать на любовь - не привычное для меня дело) Но украинские традиции обожаю», - написала она.

Адамчук добавила, что провела этот день со своими коллегами по «Женскому кварталу».

Поклонники артистки тут же отреагировали на ее публикацию.

«Куколка!», «Красивое платье», «Обворожительная красотка как сама Украина», «Марта, вы очень красивая», «Цветочек», «Мартуся красавица», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Адамчук показала свежий образ.

На фото Марта была в белой блузке, которая немного просвечивалась, а также джинсовых штанах. Красотка руками взялась за талию и смотрела на камеру, демонстрируя свою обворожительную улыбку. В этот раз Адамчук решила показать себя в черно-белых тонах и это придало образу особого шарма.

Напомним, звезда "Квартал 95" соблазнила видом в полупрозрачной блузке, жена Кошевого оценила.

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