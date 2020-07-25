Украинская певица Марта Адамчук, артистка "Квартал 95" и "Женского квартала", взбудоражила атмосферным снимком

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на огороженной лужайке рядом с конем.

Марта крепко схватилась за поводья, положив руку животному на спину. Девушка выбрала необычный наряд ради этого фото: на ней было длинное светлое платье, напоминающее сорочку. Слегка растрепанная Адамчук устремила задумчивый взгляд в сторону. От этого чувственного снимка мурашки по коже.

В подписи к черно-белому кадру говорится: "События последних дней учит меня простой истине: сила в спокойствии 🖤 Желаю вам хорошего сна, после которого утром вы будете наполнены продуктивной енергией🕊"

Несколко пользователей успели прокомментировать: "Ой чей то конь стоит .. (с)"; "и вам хорошего дня :)".

Ранее мы сообщали, Марта изумила фото, на котором позировала в персиковом костюме. Звезда "Квартала" произвела фурор, сняв пиджак и оставшись в одном черном лифчике. Девушка сидела в кресле и соблазнительно изогнулась, запрокинув руку за голову. Яркий макияж и минимум украшений дополнили ее роскошный образ.

"И что она себе думает?)", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав Марту комплиментами в комментариях: "Марта, ты ли это?))"; "Яка ти гарна❤️"; "Сказочная ))))😊😊😊"; "Романтично закохана красуня💗"; "Неймовірна!😍".

Кроме того, мы рассказывали, что Адамчук продемонстрировала красоту, показав лицо крупным планом. Знаменитость позировала с аккуратной укладкой, легким макияжем с акцентом на выразительные карие глаза, а также с изящными украшениями - сережками с крупным камнем и такой же подвеской.

Напомним, знойная брюнетка из «Квартал 95» свела с ума ярким образом с пикантной деталью: «Обворожительная».